YENİ Partili Gülel'den Sahara Tüneli çağrısı, tır şoförleri mağdur - Son Dakika
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YENİ Partili Gülel'den Sahara Tüneli çağrısı, tır şoförleri mağdur

YENİ Partili Gülel\'den Sahara Tüneli çağrısı, tır şoförleri mağdur
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YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, 2023 seçimlerinde sözü verilen Sahara Tüneli için bir çivi bile çakılmadığını belirterek yetkililere çağrı yaptı. Kışın yol üç gün açıksa beş gün kapandığını söyleyen Gülel, tır şoförleri ve bölge halkının mağdur olduğunu ifade etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, 2023 seçimlerinde "Sahara Tüneli projemiz hazır, hemen başlayacağız" sözünün verildiğini belirterek, "Aradan yıllar geçti ama tünel için bir çivi bile çakılmadı. Kışın yol üç gün açıksa beş gün kapalı. Tır şoförleri ve bölge halkı mağdur. Yetkililerden tünelin bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Ardahan'ı Artvin ve Hopa Limanı üzerinden Karadeniz'e bağlayan Şavşat-Sahara karayolu, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Ardahan-Ardanuç-Bilbilan yolunun da kışın kullanılamaması, ulaşımda Sahara güzergahının önemini artırıyor.Yıllardır gündemde olan ancak seçim dönemlerinde verilen sözlere rağmen yapımına başlanmayan Sahara Tüneli, bölge halkının tepkisine neden oluyor.

"SAHARA TÜNELİ KIŞIN KAPANINCA, ULUSLARARASI TRANSİT YOL DA KAPANMIŞ OLUYOR"

YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, siyasi iktidarın yıllardır verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek tünelin bir an önce yapılmasını istedi ve şunları söyledi.

"Evet, burası Sahara Geçidi. Burası Artvin'i Ardahan'a bağlayan, Doğu Anadolu'dan Doğu Karadeniz'e inişi sağlayan bir geçit. Burası 2 bin 400 küsur rakımda olan bir yer. Kışın gerçekten burada, yani inip 5 dakika röportaj yapabilmemiz bile mümkün değil. Kar yağmayan günlerde bile şiddetli rüzgarlara maruz kaldığı için yollarda görmüşsünüzdür, rüzgar panelleri yapmışlar. Ama onlar bile burada yolun kapanmasını engellemiyor.Yol zaman zaman kapanıyor ve Karadeniz'e bağlantı tamamen kesiliyor. Ardahanlılar da bu yolu kullanarak Karadeniz sahiline iniyorlar. Uluslararası tır taşımacılığı yapanlar yazın Ardanuç üzerinden de inebiliyorlar ama kışın orası kapalı olduğu için sadece buradan inebiliyorlar.Burada da şöyle bir sıkıntı oluyor: Rüzgar bu yolu zaman zaman kapatıyor ve buradan aşağıya inmeleri mümkün olmuyor. Özellikle büyük araçları zaten göndermiyorlar ve sürücüler de mağdur oluyor. Görüyorsunuz, burada bir konaklama tesisi, ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir yer de yok tır şoförlerinin.

"PROJE VARSA NEDEN YAPILMADI"

Burada şöyle bir durum var: 2023 seçimlerinde Artvin Milletvekili Sayın Faruk Çelik, 'Seçimi kazandığımız zaman Sahara Tüneli projemiz hazır. Sahara Tüneli projesine hemen başlayacağız' dedi. Ondan sonra, genel ve mahalli seçimlerde de aynı söylemde bulundu. Bizzat ben kendi kulağımla şahit oldum. Video kayıtları da vardır. Ama şu ana kadar tünel denilen şeye bir çivi bile çakılmadı.Projesi varsa neden yapılmadı? Burada bu kadar insan neden mağdur oluyor? Dediğim gibi, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu da Doğu Karadeniz'e bağlayan bir yol burası. Uluslararası taşımacılık yapılıyor. Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarına giden bir yol burası. Buradan Iğdır'a, Kars'a, Ardahan'a gidersiniz. Dediğim gibi Gürcistan'a da gidersiniz. Ama kışın maalesef üç gün açıksa beş gün kapalı, beş gün açıksa iki gün kapalı. Tır şoförleri de bu yolda yoğun sıkıntı yaşamaktadırlar. Buradan Ardahan milletvekilinin de, iktidardaki Ardahan milletvekilinin de, Artvin milletvekilinin de bu tüneli bir an önce yapmaları için ne gerekiyorsa yapmalarını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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