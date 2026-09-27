YENİ Partili Yaşar Tüzün, cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, partisinin Cumhurbaşkanı adayının tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belirtti.

Tüzün, YENİ Parti Bozüyük İlçe Ön Seçim Toplantısı'na katıldı. Tüzün, burada yaptığı açıklamada, YEN Parti'nin adını milletin koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu partinin kasasını, bütçesini millet oluşturdu. Milletimizin istediği yönde siyaset yapmaya devam ediyoruz. Toplamda Türkiye genelinde bugün itibariyle 725 bin kişi YENİ Parti'ye üye oldu ve bütçesi de 707 milyon oldu. Yani dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen bir süreç yaşıyoruz. Hem partililerimiz bizzat gelip aidatlarını ödüyorlar, bağışlarını veriyorlar ve bu süreci bizzat yakından takip ediyorlar. Bu yönüyle baktığımız zaman milletimizin iradesine biz de sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Çok sayıda belediye başkanımız istifa etti, CHP'den partimize katıldı. Aynı zamanda kısa süre içerisinde 81 tane ilde örgütlendik, 860 ilçede örgütlenmemiz tamamlandı, kadın ve gençlik kollarımızı tamamlıyoruz ve 10-15 Kasım'da da büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz."

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından gelişen süreci yakından takip ettiklerini bildiren Tüzün, "Bir karar vermişler. Biz de bu karara saygı duyuyoruz. Çünkü sosyal demokrat belediyenin örneklerini Sayın Mansur Yavaş bizzat vermiştir. 5 yıllık hizmetlerini de Ankara halkı takdir etmiştir. Çok büyük oy farkıyla yeniden seçilmiştir. Biz de YENİ Parti olarak Sayın Mansur Yavaş'ın bu tavrından rahatsızlığımız söz konusu değil. Önümüzdeki süreçte nasıl bir karar verecekse biz o karara saygı duyacağız" diye konuştu.

"ADAYIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Tüzün, YENİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi ve "Şu an fiili olarak da resmi olan da adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

YENİ Parti Bozüyük İlçe Ön Seçimi'ne oksijen tüpüyle gelen yaşlı bir kadın ile Tüzün bir süre sohbet etti. Yaşlı kadın Tüzün'e, "Hayırlı uğurlu olsun. Atatürk'ümüz için YENİ Parti'ye sahip çıkacağız ölünceye kadar" diye konuştu.