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Yeni Tembelova Köprüsü'nün kirişleri konuldu - Son Dakika

Yeni Tembelova Köprüsü'nün kirişleri konuldu

05.01.2022 09:56
Yeni Tembelova Köprüsü'nün kirişleri konuldu

Gebze'de trafik yükünü önemli ölçüde hafifletip, araç sürücülerine ve vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak olan, Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi kapsamında Tembelova Köprüsü son şeklini aldı.

Gebze'de trafik yükünü önemli ölçüde hafifletip, araç sürücülerine ve vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak olan, Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi kapsamında Tembelova Köprüsü son şeklini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'de ilçe merkezi ile OSB'ler arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan dev ve prestijli projesinde bir köprünün daha yapımı son aşamaya geldi. Daha önce proje kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen Kirazpınar Köprüsü kullanıma açılmış ve bölgedeki trafik sorunu ciddi ölçüde rahatlamıştı. Çalışma dahilinde yeniden yıkılıp yapılan ve projedeki diğer köprüler gibi 2x2 şeklinde inşa edilen yeni Tembelova Köprüsü de son şeklini aldı.

Kirişler konuldu

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalıştığı köprü yapımında ayakların tamamlanması ile birlikte kirişler de konuldu. Yaya korkuluğu ve kaldırım gibi köprü üzerindeki işlerin Karayolları Genel Müdürlüğü'nce tamamlanmasının ardından köprü kuzey ve güneyindeki iki kısımda toplamda 300 metrelik yol Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek. Daha önce projenin doğu ve batı uçlarında sıfırdan inşa edilen bağlantı yolu ve köprüler tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

Çok kapsamlı yol çalışması

Ayrıca güney tarafından Gençlik Caddesi bitişiğinde yeni bir dönel kavşak çalışmasının da gerçekleştiği projede kuzey ve güney yan yollar ile Yeni Kirazpınar ve Tembelova köprüleri, Büyükşehir'in gerçekleştireceği yol çalışmasıyla bağlanacak. Bu kapsamda 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buluyor. - KOCAELİ

Yeni Tembelova Köprüsü'nün kirişleri konuldu
Yeni Tembelova Köprüsü'nün kirişleri konuldu
Yeni Tembelova Köprüsü'nün kirişleri konuldu

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Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu, Tragger, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni Tembelova Köprüsü'nün kirişleri konuldu - Son Dakika


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