Yeni Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Enli

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Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi olağanüstü kongresinde yeni Şube Başkanı Ali Osman Enli oldu.

Bilecik'te mevcut başkan Vali Şahan'ın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmasıyla, Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi olağanüstü kongreye gitti. Kongreye seçime tek liste halinde giren Ali Osman Enli yeni şube başkanı oldu. Enli kongre sonrası yaptığı konuşmada, "Eğitim davamız, bizim istiklal ve istikbal davamızdır. ve bu dava, ancak 'Varlığını Türk varlığına armağan edenlerin' omuzlarında yükselecek bir istikamettir. Devletini ve milletini her şeyin önünde görenlerin kaldırabileceği bir fedakarlıktır. Bizler buna talibiz; bu memlekete sevdalıyız ve son nefesimize kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Rabbim Türk Milletini kaim, bu topraklarda daim eylesin. İşte bu kongre, bu sevdayı harlamanın, bu mücadeleye daha güçlü hazırlanmanın vesilesidir. Sizler de bizi yalnız bırakmadınız; sevginizi ve muhabbetinizi bizlerden esirgemediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK