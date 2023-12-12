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Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı: Asgari ücret enflasyonun altında kalmamalı - Son Dakika
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Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı: Asgari ücret enflasyonun altında kalmamalı

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, asgari ücretin enflasyon oranının altında kalmaması gerektiğini belirtti. Yılmaz, vatandaşların alım gücünün enflasyonun gerisinde olduğunu ve devletin tasarruf yaparak çalışanlara daha yüksek bir ücret vermesinin daha iyi olacağını ifade etti. Ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yakın olması gerektiğini ve kira artış oranı üzerinde yaşanan enflasyon farklarının ev sahiplerine kira desteği olarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı: Asgari ücret enflasyonun altında kalmamalı
12.12.2023 - 13:08,
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Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, yeni belirlenecek asgari ücretin, enflasyon oranının altında kalmaması gerektiğini söyledi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlarken, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz'dan asgari ücrete yönelik açıklama geldi. Yılmaz, "Türkiye'de önemli seviyede fiyat artışı olduğu açıktır. Vatandaşların alım gücü enflasyonun çok gerisinde kaldığı bir durum söz konusudur. Şartlar uygun olsa da devlet çeşitli kalemlerden tasarrufa giderek çalışana daha fazla bir ücreti verse çok daha iyi olacaktır. En düşük emekli maaşı asgari ücrete yakın bir hale getirilmelidir. Türkiye'de özel yatırım sahipleri yaptıkları yatırımı kira geliri ile geri almak zorundadır. Bu insanların bir çoğu da kira geliri ile geçinmektedir. Ülkede her insan gibi ev sahipleri de gelirleri ile markete gidiyor. ya da diğer ihtiyaçlarını gideriyor. Çarşı pazarda ev sahiplerine zamsız ürün satılmıyor. Kira artış oranı üzerinde yaşanan enflasyon farkları kira desteği olarak ev sahiplerine ödenmelidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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