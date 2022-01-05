Yeni yılın ilk 'Halk Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Vatandaşların talep ve şikayetlerinin görüşüldüğü yeni yılın ilk halk toplantısı Kırşehir Valiliğinde yapıldı.

Toplantıda Vali İbrahim Akın tarafından müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda yetkililere gerekli talimatlar verildi. Vatandaşların talep ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen Halk Toplantısı'na Vali Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı. - KIRŞEHİR