Üye Girişi
Yeni yılın ortak dileği 'sağlık' - Son Dakika

Yeni yılın ortak dileği 'sağlık'

30.12.2021 15:45
Yeni yılın ortak dileği 'sağlık'

2022'ye girmeye 1 gün kala, Antalya'da ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları başkanları yeni yıl mesajlarını yayınladı.

2022'ye girmeye 1 gün kala, Antalya'da ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları başkanları yeni yıl mesajlarını yayınladı. Yayınlanan mesajlarda 2022'den en çok 'sağlık' beklendiği görüldü.

"Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu 2022"

Yeni bir yıl yeni umutlar, yeni başarılar, ve yeni mutluluklar olduğuna değinen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, " Savaşların, doğal afetlerin ve pandeminin yaşanmadığı sevginin, barışın, hoşgörünün ve yardımseverliğin çoğaldığı her zaman güzel hatırlayacağımız günler yaşamak dileğiyle. İlçemiz açısından önümüzdeki yılda da hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2022 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Kemerimizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu 2022 yılı diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

"AESOB başkanı Adlıhan Dere'den yeni yıl mesajı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Yılbaşı dolayısıyla yayınladığı mesajında yeni yılın herkes için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum"diye konuştu.

"Herkesin yeni yılını kutluyorum"

Antalya ve Manavgat'ta yaşayan herkesin yeni yılını kutlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen,"Antalya ve Manavgat halkının, mülki, askeri ve adli erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, belediye meclis üyelerimizin, Manavgat Belediyesi'ne emek veren mesai arkadaşlarımızın, basın mensuplarının, sivil toplum örgütü kuruluşlarının, siyasi partilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, hizmet etmekten kıvanç ve derin bir haz duyduğumuz Manavgat'ın ve Antalya'mızın tüm güzide insanlarına, mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ekonomik zorluklar ve salgın hastalıkla geçen 2021 yılını kısa süre içinde geride bırakmaya hazırlandıklarını belirterek, " Konyaaltı Belediyesi olarak bu zorlu sürecin sorunsuz geçmesi için büyük bir özveri ile çalıştık. Bu süreçte, her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Belediyenin asli görevlerini eksiksiz yerine getirirken, sosyal belediyecilik anlayışı ile dara düşen her hemşehrimizin derdine deva olduk. Yeni yılda da vatandaşlarımızın sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"2022'de Kepez'e yeni yatırımlar"

2022 yılında Kepez için yine yeni yatırımlar ve hizmetler yapacaklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'in refahına, halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmek öncelikli hedefimiz istikametinde ilerlemeye, Kepez için planladığımız " Hedef 2023 - 123 Projemizi " yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2022 yılının da daha önceki yıllarda olduğu gibi Kepez ve Kepezlilerin kazanacağı, ülkemizde birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceği bir yıl olmasını temenni ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir yıl diliyorum" diye konuştu.

"Korona virüsü atlatmakla geçirdik"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı. Pandeminin etkilerinin devam ettiği ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir yıl geçirdiklerini kaydeden Çandır, "2021 yılını da korona virüsün yükünü atlatmaya çalışmakla geçirdik. Antalya olarak salgının yükünü daha fazla ve derinden hissettik. 2022'nin zorlu geçeceği noktasında ipuçları verse de iş dünyası olarak bizler gücümüzün yettiği kadar çalışmaya, üretmeye, ürettiğimizi paylaşmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak önümüzü görebileceğimiz ekonomik kararların alınmasını bekliyoruz. 2022 üretime odaklandığımız, toplumun her kesimine yansıyacak ekonomik büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Aldığımız kararlar ve uygulamalarla yeni yıl umutların gerçeğe dönüşeceği bir yıl olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Yeni yılın ortak dileği 'sağlık'
Yeni yılın ortak dileği 'sağlık'
Yeni yılın ortak dileği 'sağlık'
Yeni yılın ortak dileği 'sağlık'
Yeni yılın ortak dileği 'sağlık'

YORUMLAR
500

Hisarcık, Yeni Yıl, Antalya, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni yılın ortak dileği 'sağlık' - Son Dakika


İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur         
15:50
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na..         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
15:44 Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada
15:40 Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak
15:35 Başak Cengiz'in ölümüne bir tek o tanık oldu! Katil, "Yaklaşma sana da saplarım" demiş
15:30 Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı
15:25 Squid Game'nin yapımcısı: İkinci sezon geliyor
15:22 Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
15:14 Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi
15:13 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:58:49. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni yılın ortak dileği 'sağlık' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement