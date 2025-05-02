Yenice'de Yağmur Duası Yapıldı

Yenice'de Cuma namazı sonrası yağmur duası

Yenice'de kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duası etti

Yenice'de dua sırasında eller bu sefer yere çevrildi, vatandaşlar yağmur duası etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde vatandaşlar Cuma namazı aradından yağmur duası etti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde vatandaşlar Cuma namazı için bir araya geldi. Cemaat Cuma namazının ardından camiinin avlusunda toplandı. Yaşanan kuraklık nedeniyle İlçe müftüsü Baki Gümüş ile beraber vatandaşlar yağmur duası etti. Kalabalık ilçe müftüsünün yaptığı dua sırasında yağmurun gelmesi için ellerini yere doğru çevirerek amin dedi.

Yapılan dua sırasında İlçe Müftüsü Gümüş, "Susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat nasip eyle Yarabbi. Ey yüce Allahım bize yağmur nasip eyle. Rahmetini bereketini, keremini, inayetini istiyoruz" ifadelerini kullandı.