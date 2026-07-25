Yenice Ihlamur Balında Hasat Zamanı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendine özgü aroması olan ve Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Yenice ıhlamur balında hasat sezonu başladı.

İlçeye bağlı Kuzdağ köyünde 41 yıldır arıcılık yapan 62 yaşındaki İsmet Karakırık'ın arılığında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, Yenice ıhlamur balının ününün Türkiye sınırlarını aştığını belirterek, bal kategorisinde Türkiye'nin ikinci coğrafi işaret tescilli ürününün Yenice ıhlamur balı olduğunu söyledi.

Çanga, "İnşallah bu gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilçemizde güzel işler yapacağız" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip 43 üründen birinin Yenice ıhlamur balı olduğunu ifade ederek, ilçede yılda yaklaşık 20-25 ton bal hasadı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Üretimin artırılması için tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını aktaran Önder, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan üretici İsmet Karakırık da bu yıl beşincisi düzenlenen hasat etkinliğinin geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydederek, geçen yıl yapılan 3 tonluk bal hasadına karşı bu yıl

bu yıl mayıs ayına kadar etkili olan yoğun yağışların arıcılığı olumsuz etkilediğini ancak buna rağmen verim elde ettiklerini söyledi.

Karabük'te safrandan sonra Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alan ikinci ürünün Yenice ıhlamur balı olduğunu hatırlatan Karakırık, 850 gramlık kavanoz balı bu sezon 1.250 TL'den satışa sunmayı planladıklarını belirterek, vatandaşların alım gücünü de göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Öte yandan, Japonya'dan Safranbolu'ya gelerek bölgenin tarihi ve kültürel mirası üzerine çalışmalar yürüten modacı Kiyoko Sakurai de Yenice ıhlamur balını ilk kez tattığını belirtti.

Balın lezzetinden etkilendiğini ifade eden Sakurai, Japonya'da ıhlamur balının bulunmadığını düşündüğünü belirterek, bu deneyimin kendisi için oldukça değerli olduğunu söyledi.