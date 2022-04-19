Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı

19.04.2022 14:10
Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında, Kaymakam Musa Göktaş'ın da katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve tahliye anında yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapılan tatbikata Kaymakamlık, Belediye ve ilçe müftülük birimleri katıldı. - ÇANAKKALE

Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı
Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı
Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı
Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı

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Çanakkale, Tatbikat, Yenice, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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