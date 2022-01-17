Üye Girişi
Yenice'nin ekoturizm iddiası - Son Dakika

Yenice'nin ekoturizm iddiası

17.01.2022 13:46
Yenice'nin ekoturizm iddiası

Karabük'ün Yenice ilçesinde ülkenin ve kentin turizm çeşitlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla Karabük Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ülkenin ve kentin turizm çeşitlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla Karabük Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay'ın öncülüğünde, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜMBİAD) ortaklaşa düzenlediği Karabük Turizm Çalıştayı Yenice Ihlamur Teras'ta gerçekleştirildi. 2 gün süren çalıştayda, markalaşma ve alternatif turizm potansiyeli konularının ele alınarak, Karabük özelinden yola çıkılarak ulusal düzeyde bir model geliştirilmesini hedefe koyan bildiriler sunuldu.

Karabük Dernekler Federasyonu, Marmara Dernekler Federasyonu ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay, çalıştayı memleketinde yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ihlamur Teras'ın yapımında da katkısı olan Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya teşekkür eden Akay, " Ülkenin ve Karabük'ün kalkınması ve tanıtılması için bilimden, sanattan, sivil toplum gücünden yararlanarak güzel Projeleri hayata geçirmeye kararlıyız. Yenice'nin doğa harikası özellikleri nedeniyle ekoturizm için büyük bir potansiyel taşıyor ve bu çalıştayı düzenleme amacımız da, var olan bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirme, bu yönde marka oluşturma, yerel halkın, yerel yönetimlerin ve turizmin diğer oyuncuların hep birlikte uyum içinde çalışmaları yönünde en uygun modeli geliştirmek. Akademik camiadan çok değerli hocalarımız var. Kısaca bilgi vermek isterim bu yapı içerisinden. Bu yapıda bürokrat, iş adamı, akademik camiadan 200'e yakın hocamız var. Türkiye'nin belli bölgelerinde ülkemizin sorunları ile ilgili konuları gündeme getiriyoruz ve çalıştay yapıyoruz. Turizm ile ilgili de özellikle Karabük'ün turizm çeşitliliği sorunlarını ve çözüm önerilerini çok değerli katılımcılarımızla beraber her yönüyle tartışıp buradaki sosyal ekonomik kalkınmayı sağlayacak. Turizmi daha çok geliştirecek ve sorunlar varsa bunları giderecek. Bunları kitap haline getirerek ilgili makamlara ulaştıracağız. İş adamları gücümüzle de burada bir şey yapabiliyorsak yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan da yaptığı konuşmada, Karabük'te Yenice'nin sağlık turizmi içinde çok önemli bir yere ve potansiyele sahip olduğunu, katma değeri yüksek, çok sayıda tedavi uygulamalarının turizmle birleştirilebileceği bir yer olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise, bu çalıştayın Yenice'nin turizm hedeflerini gerçekleştirmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Yüzde 86'sı ormanlarla kaplı bölgenin ekoturizm noktasında değerlendirilmesi, Yenice'nin doğa turizmine katkı sağlanması açısından bu tesisi yapmış bulunuyoruz. Kültür turizmi ile Safranbolu, deniz turizmi ile Amasra'yı birleştirerek buranın turizme kazandırılması noktasında bu çalıştayı düzenleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Yenice'nin ekoturizm iddiası
Yenice'nin ekoturizm iddiası
Yenice'nin ekoturizm iddiası

YORUMLAR
500

Zeki Çaylı, Marmara, Karabük, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenice'nin ekoturizm iddiası - Son Dakika


Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar         
13:43
Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır         
12:46
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Son dakika: Kısa vadeli dış borç stoku %8,6 arttı, 124 milyar dolara ulaştı Son dakika: Kısa vadeli dış borç stoku %8,6 arttı, 124 milyar dolara ulaştı         
10:11
Survivor'da tedirgin eden kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet ediyor Survivor'da tedirgin eden kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet ediyor         
09:31
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti         
07:31
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29
Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler         
18:36
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30

Son Dakika Haberleri
13:43 Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar
13:37 İsveç'te yapılan araştırma, dünya gündemine oturdu! Bu gene sahip olanlar koronavirüsü hafif atlatıyor
13:37 Cinayet şüphelisi 16 yıl sonra yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı
13:19 Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki 750 aile için gıda kolisi bağışladılar
12:53 Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
12:46 Ellerini ve ağzını bağladı, fotoğraf çekti! Erkek arkadaşına "kaçırıldım" diye mesaj attı
12:45 Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır
12:39 Öldüğünde elinde çöpten bulduğu küçük bir pasta ve bir ekmek vardı
12:34 Son Dakika! 1-7 Ocak'ta vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz hangisi? Bakan Koca paylaştı
12:18 Yanan evde, çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci kalp krizi geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 14:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yenice'nin ekoturizm iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement