Yeniden Refah Partili Gök: "Elazığ Belediye Başkanı Bize, 'biz Sınıfta Kaldık Ama Allah'ın Rahmetine Karşı Sınıfta Kalmak Uygundur' Dedi"

Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök, ziyarette bulundukları Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, karla mücadele çalışmalarına değinirken, "Biz sınıfta kaldık ama Allah'ın rahmetine karşı sınıfta kalmak uygundur" dediğini söyleyerek, "Allah'ın rahmetine karşı gelin demiyoruz ama şu memlekete hizmet ederken Allah'ın rahmetiyle beraber sizin gücünüzle beraber, bu memleketteki fakir fukaranın, insanın sokaklarda dolaşacağı temiz bir imkanı oluşturmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Mahalli İdareler Çalıştayı Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. Çalıştaya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Gök ve Bülent Osman Osmanağaoğlu, partili belediye başkanları ile Elazığ, Bingöl ve Malatya teşkilatlarının üyeleri katıldı.

İbrahim Gök, çalıştayda yaptığı konuşmada, "partisinin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak Türkiye siyaset sahnesine oturtacaklarını; Elazığ, Bingöl, Malatya gibi illerde de Milli Görüş bayrağını göndere çekeceklerini" söyledi.

Gök, şunları kaydetti:

"Biz ahlaklı belediyecilik derken dik duran, genel başkanımızın geçen haftaki ifadesi ile omurgası dik belediye başkanları ile yola devam ediyoruz. Bugün 20 tane de kalsak, 25 tane de kalsak biz bir avuç belediye başkanıyla destanlar yazmaya devam edeceğiz. Bu ülkede ahlaklı belediyeciliği, yerel belediyeciliği, dürüstlüğü, akıllı hizmetleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Alacakaya Belediye Başkanımız burada, Akçakiraz Belediye Başkanvekilimiz burada. Hemen yanı başında Bingöl Genç Belediye Başkanım. Konuşurken 'Kar yağdı, ne yaptın?' diye sordum. 'Kendi ellerimle temizledim' dedi bana.

Elazığ'da dün belediye başkanımızı ziyaret ettik. Başkan bize, 'Biz sınıfta kaldık ama bu bırak da bu kadar sınıfta kalalım, Allah'ın rahmetine karşı sınıfta kalmak uygundur' dedi. Bakın siyasetin sığınma noktası olarak bunu gösteriyorlar; 'Allah'ın rahmetine karşı sınıfta kalmaya razı oluyoruz'. 'Allah'ın rahmetine karşı gelin' demiyoruz ama şu memlekete hizmet ederken Allah'ın rahmetiyle beraber sizin gücünüzle beraber, bu memleketteki fakir fukaranın, insanın sokaklarda dolaşacağı temiz bir imkanı oluşturmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz, sırça köşklerde oturup da ahkam kesmek değil."

Elazığ Belediye Başkanı'nın, Yeniden Refah Partili Belediye Meclisi Üyesi Osman Cem'in ekibiyle beraber çok üzel işleri birlikte yaptıklarını söylediğini anlatan Gök, şöyle devam etti:

"Bunu derken 'Uyarılarıyla biz doğru yolu bulduk' demeye çalışıyor kıymetli Elazığ Belediye Başkanımız. Biz de şunu söylüyoruz; siz yapabileceğinizi yapın, yapamadıklarınızı da biliyoruz. Biz gelince Allah izin verirse bunların hepsini teker teker yapacağız. Teker teker bu hizmeti milletimizle buluşturacağız, Rabbim nasip ederse.

Seçimlere kısa zaman var. Bir sene çok çabuk geçecektir. Bu sürede belediyelerimizin, hanım kollarımızın gayretleri, gençlik kollarımızın uğraşmasıyla ana kademede görev yapan ilçe başkanlarım, belediye ve il genel meclis üyelerimizle birlikte sokak sokak gezmek sureyitle tutmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız."

"Bu da vicdansızlıktır"

Bülent Osman Osmanağaoğlu da partisinin belediye başkanlarının seçilir seçilmez çok başarılı işlere imza attığını ifade ederek, "Gerçek belediyecilikle birlikte insanların aklına ilk gelen Milli Görüş belediyeciliğidir" dedi.

Osmanağaoğlu, dün 3 belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"22. ayında olmasına rağmen her birinin bugüne kadar birçok sorunu çözdüğünü gördük. Bunun yanında Merkez Belediye'ye gittik. İlk kar yağışında kendisi de kabul noktasında 'Karla beraber imtihanla bu işi başaramadık' diye bir söylemde bulundu. Dilerim yine başarılı olsunlar. Onların başarılı olması sizlerin bu şehirde rahat yaşaması anlamına gelir.

Yozgat ilimizden bilgi vereyim; seçim taahhütünde bulunduğu şartların takriben yüzde 75'ini gerçekleştirmiş bir belediyemiz var. Almış olduğu borçlar ertesi günün ilk haftasında SGK'dan, elektrik kurumundan, vergi dairesinden belediyelerimizin hepsine icra takibi başlatılmıştır. İcra takibi tabii ki devletimizin varlığının sebebidir. Ancak 15 yıl AK Parti'de hizmet gören belediyenin 15 yıllık borcunun da yeni seçilmiş bir belediye başkanımıza haciz yoluyla tebliğ edilmesi bence amacına uygun bir şekilde olmadığını göstermektedir. Çünkü bu bir kasıttır. Bu bir yanlıştır. Henüz daha hoş geldin, hayırlı olsunlarla uğraşan belediye başkanımıza bu taraftan bir tebliğ geliyor; 'Şurayı haczedeceğiz, e-haciz bıraktık, hesaplarınıza bloke bıraktık' gibi söyleyenler geliyor. Bu da vicdansızlıktır. Bunu yapan kesinlikle devlet adamı prensip ve karakterine uygun olan bir şeyi yapmamıştır ve yapmamak üzere de hala ısrarlılar."

"İnşallah iktidara yürüyeceğiz"

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş ise seçikdikten sonra parti değiştiren belediye başkanlarına atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Refah Partisi'ne, Milli Görüşe iktidar kapılarını açan, genel seçimlerden önce yapılan ve birçok büyük şehri kazanmış olduğumuz mahalli idareler seçimiydi. O yerel seçimler neticesinde kazanmış olduğumuz Van, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve diğer belediyelerimiz sayesinde yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın güvenini kazanarak Refah Partisi'nin iktidara giden yolunun başlangıcını yaşamıştık. Biz bugün tarihin bir kez daha tekerrür ettiğini, yerel seçimlerde yüzde 7'nin üzerinde oy alarak, 65 belediye kazanarak ve kazandığımız bu belediyelerle vatandaşlarımıza, Hakka uygun bir hizmeti, adaletli bir hizmeti yaparak inşallah ikinci 40 yılda da hep birlikte Yeniden Refah Partisi ile yeniden Erbakan'la ve yeniden Milli Görüş ile hep beraber iktidara yürüyeceğiz."