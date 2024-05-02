Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Ağrı'da Belediye Başkanlarına Teşekkür Ziyareti Yaptı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, teşekkür ziyareti için Ağrı'da

"Belediye başkanlarımızın milletimize faydalı olması, başarılı olması için her türlü gayreti göstereceğiz"

AĞRI - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde kazanmış oldukları ilçe ve beldeleri ziyaret etmek için Ağrı'ya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde kazanmış oldukları ilçe ve beldeleri ziyaret etmek amacıyla geldiği Ağrı'da, Hamur ilçesine gitti. Belediye Başkanlığı binasına giden ve İlçe Belediye Başkanı İsmet Aslan'a başarılar dileyen Erbakan, burada partililerle bir araya geldi.

Ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında seçilen başkanların adaletli ve ahlaklı bir şekilde yönetim sergileyeceklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi Genel Merkez heyeti olarak kazanmış olduğumuz belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştiriyoruz. ve tabii ki belediyeyi kazandığımız ilçelerde ve beldelerde milletimize de bir teşekkür ziyaretini gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Burada Yücekapı ve Yayladüzü beldelerini ziyaret edeceğiz. Buralarda belediye başkanlıklarını kazandık. ve ilçe olarak da Hamur ilçemizden belediye başkanlığını kazanmamız hasebiyle bu tebrik ve teşekkür ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah başkanlarımız seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimizin derdine derman olmak üzere hizmetlerini gerçekleştirecekler. Adaletle, ahlakla muamele yapacaklar, icraat yapacaklar. ve İnşallah belediyelerimizi hem rüşvetten, yolsuzluktan, suistimalden arındıracak hem de aynı zamanda denk bütçeyi gerçekleştirerek, israfı önleyerek lükse şatafata son vererek İnşallah belediyelerimizi rüşvetten ve yolsuzluktan arındıracağımız gibi borç ve faizden de İnşallah arındırmış olacaklar. Yeniden Refah Partisi genç bir parti ancak hep söylediğimiz gibi elli beş senelik bir mazisi var. Bu mazi içerisinde de yerel yönetimler hizmetleri çok önemli bir yer tutuyor. 1989 ve 1994'te milli görüş belediyeciliğinin milletimize yapmış olduğu hizmetler ortadadır. Bu bakımdan büyük bir mirasa sahibiz. Büyük bir geçmişe ve tecrübeye sahibiz. Belediye başkanlarımıza, genel merkezimizde yerel yönetimler birimi olarak, başkanlığı olarak da her türlü desteği vereceğiz. ve imkan bulmaları noktasında da yardımcı olacağız. İnşallah belediye başkanlarımızın milletimize faydalı olması, başarılı olması için her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah bu dileklerle ve temennilerle burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. ve bir kez daha Ağrı'da Hamur Belediye Başkanımıza, Hamur halkına en hayırlı hizmetleri yapmasını, Hamur'u milli görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle buluşturmasını temenni ediyoruz. İnşallah Hamur'u beş sene içerisinde çok daha iyi bir yere milli görüş ruhuyla, ahlaklı belediyecilik ruhuyla taşıyacağımıza söz veriyoruz. Çünkü milli görüşün özü halka hizmet, hakka hizmettir anlayışına dayanır. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydası dokunandır anlayışına dayanır. Bu bakımdan milletimize hizmeti bir ibadet olarak görüyoruz. ve bu makamları da bir ticaret makamı olarak değil bir ibadet makamı olarak görüyoruz. Önce millet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu 55 senelik milli görüş tarihinde örnekleriyle somut olarak ortadadır. Tarihi gerçeklerle ispat edilmiştir. Kendimize bu bakımdan güveniyoruz. Aynı anlayışın temsilcisi 55 senelik bu büyük mirasın temsilcisi olarak İnşallah Hamur'da da diğer kazandığımız belediyelerde de milletimize en hayırlı hizmetleri yapacağız. İnşallah bu kazandığımız belediyeleri beş sene içerisinde inşallah çok farklı bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.