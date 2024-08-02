Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Kültür Yolu Festivalini Eleştirdi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Kültür Yolu Festivalini Eleştirdi

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Kültür Yolu Festivalini Eleştirdi

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen kültür yolu festivaline tepki göstererek, milletin paralarının festivaller ile çarçur edildiğini belirtti.

02.08.2024 16:24  Güncelleme: 16:26
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Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, milletin paralarının festivaller ile çarçur edildiğini belirtti.

Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen ve bu yıl 2. yapılacak olan kültür yolu festivaline muhalefet kanadından tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürükte Kurulu (MKYK) üyesi Sadık Çat'ta, festivali sert bir dille eleştirdi.

Sadık Çat yaptığı açıklamada, "Hazine ve maliye bakanlığı bir tasarruf genelgesi yayınladı. Ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanmakta. enflasyon almış başını gidiyor. Kamu kurumlarında bir takım kısıtlamalar yapıldı. Belediyelerin hizmetleri ve yatırımları durduruldu. Neymiş efendim tasarruf yapılacakmış. Bugün memur, işçi, çiftçi özelliklede emeklilerimiz yüksek enflasyon altında adeta eziliyor. Kasada para yok deniyor ama gelin görün ki, şatafata ve saçma sapan festivallere milyonlarca lira harcanıyor. Vergi ve faize boğup kamuya öğretmen alımı durdurup, emekliye, işçiye ve memura zam vermeyip kültür festivali adı altında kültürümüzle alakalı olmayan tamamıyla batılılaşmaya yönelik şarkıcılara ciddi para akışı ve tasarrufsuzluk örneği gösteren bu iktidar, yıllardır olduğu gibi milletin parasını çarçur etmeye devam ediyor, Devletimizin ve milletimizin bu kadar borç batağında olduğu bir dönemde yapılan bu etkinlikleri kınıyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Kültür Yolu Festivalini Eleştirdi - Son Dakika

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