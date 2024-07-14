Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat'tan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat'tan 15 Temmuz Mesajı

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat\'tan 15 Temmuz Mesajı

Sadık Çat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çat, darbenin engellenmesinde milletin onurlu mücadelesini vurgulayarak, terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, şehitlere rahmet ve gazilere minnet duygularını dile getirdi.

14.07.2024 16:25
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Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, hain darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Sadık Çat mesajında, "Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Tüm terör örgütlerini milletimiz ile beraber bertaraf etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bende 15 Temmuzda vatanımız, bayrağımız milletimiz, uğruna Yiğenimi şehid vermiş vatan evladı olarak söz veriyorum. Türkiye'nin kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır. Unutmadık, unutturmayacağız. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Milletimizi bölemeyeceksiniz! Bayrağımızı indiremeyeceksiniz! Vatanımızı parçalayamayacaksınız! Devletimizi yıkamayacaksınız! Ezanlarımızı susturamayacaksınız! Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna şahadet şerbeti içen başta Yiğenim Şuayip Seferoğlu ve 251 şehidimizi aynı zaman vatanımız uğruna bu güne kadar şahadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizi, rahmetle, ve tüm gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Refah, Çat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat'tan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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