Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi tamamlandı.

Üç gün süren programa hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. Eğitim süreci sonunda başarılı katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen, NRP'nin önemi ve uygulama basamaklarının ele alındığı eğitim süreci tamamlanarak, yenidoğan sağlığında mesleki yeterliliğin artırılmasına yönelik önemli bir katkı sağlandı.

"Yenidoğan resüsitasyonu konusunda temel bilgi ve uygulama becerileri kazandırılıyor"

1998 yılından bu yana ülke genelinde sürdürülen NRP, doğum sırasında meydana gelen asfiksiye bağlı bebek kayıplarını ve kalıcı hasarları önlemeye yönelik çalışmalarla öne çıkıyor. Program kapsamında sağlık çalışanlarına yenidoğan resüsitasyonu konusunda temel bilgi ve uygulama becerileri kazandırılarak, doğum odasında hızlı ve etkili müdahaleler yapılması hedefleniyor. Bu eğitim, yenidoğan sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar arasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR