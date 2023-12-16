Yenifoça\'da Yelken Federasyonu Şampiyonası düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü IQ Foil Olimpik Sınıf ve Techno 293 Sınıfı Türkiye Şampiyonası, 4-9 Mart 2024 tarihlerinde Yenifoça'da yapılacak.

Yenifoça'nın eşsiz doğasında nefes kesen manzaralar eşliğinde beş gün sürecek olan şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 17 spor kulübüne üye 200'e yakın sporcu katılacak.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, şampiyonanın detaylarını görüşmek üzere; Türkiye Yelken Federasyonu Mali İşler ve Organizasyonlar Sorumlusu Sayın Kemal Almasulu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Müdürü Sayın Orçun Tuncer ve TYF Rüzgar Sörfü Komite Başkanı ve Yeni Foça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Sayın Nadir Nizam ile bir araya geldi.

Şampiyonanın şimdiye dek Foça'da yapılmış en önemli rüzgar sörfü organizasyonu olacağına değinen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "İlçemiz, rüzgar sörfü için Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri. Bu şampiyona, ilçemizin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlayacak" dedi.