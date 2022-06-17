Metro İstanbul 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Arıza nedeniyle ise metro duraklarda yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hacıosman, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı - Son Dakika

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