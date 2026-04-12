Yeniköy\'de şalvar gecesine büyük ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen şalvar gecesine, kadınlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Mahalle kültürünü yaşatmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, müzik eşliğinde bir araya gelerek hem doyasıya eğlendi hem de günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı buldu. Etkinlik öncesinde çocuklar için de renkli programlar hazırlandı. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla sevinen minikler; kukla gösterisi ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte mutlu anlar yaşadığı program, mahallede adeta bayram coşkusu oluşturdu. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları ön plana çıktı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların mahalle dayanışmasını güçlendirdiğini ve sosyal bağları pekiştirdiğini belirterek etkinliklerin devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi.

Şalvar gecesine Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi Müjgan Çınar ile Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Çevikoğlu da katılarak kadınların coşkusuna ortak oldu. - MANİSA