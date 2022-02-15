Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, FairyTale Weddings 22 düğün fuarına katıldı - Son Dakika

Evlilik hazırlığındaki çiftlere, düğün mekanından gelinlik modeline, güzellik ve bakım uygulamalarından organizasyon firmasına kadar çok sayıda alternatif sunan 'FairyTale Weddings 22' düğün fuarı, Sheraton Otel'de gerçekleşti. Fuara, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

Düğün hizmeti sunan firmaların stant açtığı etkinlikte, alanında uzman isimler söyleşiler yaptı. Oyuncu Hande Kazanova'nın sunuculuğunda gerçekleşen fuarın açılış kurdelesini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kesti. Fuarda önce TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ile birlikte stantları gezen Yaşar, daha sonra sunucu Kazanova tarafından en çok nikah kıyan belediye başkanı olarak sahneye davet edildi.

En çok nikah kıyan Belediye Başkanı

Düğün sektörünün birçok sektöre de güç verdiğini belirten Yaşar, "Artık her sektör kendini yeniliyor. Dünya yenileniyor, Türkiye yenileniyor. Benim evlendiğim zamanda düğünler farklıydı, çocuklarım evlendiğinde farklıydı, torunlarımız evlendiği zaman da daha farklı olacak. Düğün sektörü devamlı gelişiyor. Düğün sektörü beyaz eşyasından mobilyasına, takısından fotoğrafına kadar yüzlerce sektöre de güç veriyor. Düğünler herkesin bütçesine göre planlanıyor. Ben belediye başkanı olmadan tekstil sektöründe sanayici ve işadamıydım. Belediye başkanı olduğumda çocuğumun, torunumun nikahını kıyar mısın diye çok fazla istek aldım. Siz de biraz önce bana en çok nikah kıyan belediye başkanı ünvanını verdiniz. Ben kimseyi kırmadım elimden geldiği kadar nikahları kıymaya çalıştım" dedi.

"Yarım asırdır evliyim"

Konuşmasında mutlu bir evliliğin sırlarını da anlatan Yaşar, yarım asırdır evli olduğunun altını çizerek, "Evlilik tek taraflı yürümez. Erkek kadının ailesine saygı göstermezse kadın da erkeğin ailesine saygı göstermez. Bir defa yalan söylenirse güven sarsılır. Nikahın ömür boyu bir yastıkta bitmesini diliyorum. Bunu başarmanın yolu saygıdan, dürüstlükten ve onuruyla yaşamaktan geçiyor. Nikahları kıymadan önce çiftlere ne söylemem gerektiğini düşündüm ve konuşmamı önce evliğin nasıl güzel bir şekilde yürüyebileceğini, çiftlerin birbirlerine nasıl davranması gerektiğini ve daha sonra da doğacak olan çocukların bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetine sahip çıkacak bireyleri yetiştirmelerini dileyerek bir format hazırladım ve bunu her nikahta söylüyorum" diye konuştu. - ANKARA