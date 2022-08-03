Yenimahalle Belediyesi'nden İlçeye 4 Yeni Park

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, yapım aşamasında olan dört yeni parkı daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Ata, Mehmet Akif Ersoy, Yenibatı ve Pamuklar Mahallelerinde, Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı yürütülen dört yeni park ile ilçedeki park sayısı 465'e yükselecek.

Ata Mahallesi'ne konumlandırılan parkta; 110 metrekare egzersiz alanı, 490 metrekare çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ve 3 bin metrekare yeşil alan bulunurken, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yapılan parkta; basketbol sahası, 270 metre koşu yolu, 275 metrekare çocuk oyun alanı, 87 metrekare egzersiz alanı ve 2 bin 400 metrekare yeşil alan bulunuyor. Yeni Batı Mahallesi'ne kazandırılan parkta ise basketbol sahası, 216 metrekare çocuk oyun alanı, 340 metre koşu yolu, dinlenme alanları ve 4 bin 800 metrekare yeşil alan bulunurken, Pamuklar Mahallesi'ndeki parkta da 200 metrekare çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ve 3 bin 270 metrekare yeşil alan yer alıyor.

Park yapım çalışmalarını denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırıyoruz. Çalışmaların hızla sürdüğü dört yeni parkı da en yakın sürede tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Yurttaşlarımız parklarda aileleriyle, komşularıyla, arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçiriyor. Biz de bundan mutluluk duyuyor ve parklarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz."