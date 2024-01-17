Yenimahalle Belediyesi Okuma Yazma Kursu Mezunları Karnelerini Aldı

Yenimahalle Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan her yaştan 120 kursiyer karnelerini aldı.

Yenimahalle Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 120 kursiyer, Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni ile karne alıp, kep attılar. Okuma yazma öğrenen kursiyerler törene katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a sürpriz koro gösterisi düzenledi.

"Yenimahalle'yi yaşatmak için mücadele ediyoruz"

Başkan Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, "Çeşitli nedenlerle okuyamamış, okuma olanağı bulamamış kardeşlerimizin diploma törenindeyiz. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan her bir vatandaşın yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle'yi yaşatmak için mücadele ediyoruz" dedi.

"15 yıldır bu vatandaşlarımıza kurs veriyoruz"

Çeşitli nedenlerle okuma ve yazmayı bilmeyen vatandaşların olduğunu söyleyen Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak 15 yıldır bu vatandaşlarımıza kurs veriyoruz. Okuma yazma öğretiyoruz. Okumak en büyük erdemliliktir. Kimseye muhtaç olmadan doğruyu yanlışı öğrenebilmek, bir başkasından değil kendi okuyarak, beynini çalıştırarak okumayı öğrenmek insana değer katar. İnsanın daha doğru yaşamasına da yön verir. Hem hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hem de bugün mezun olan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Okuma yazma bilmediği için vefat eden eşinin mezarını ziyaret etmeye tek başına gidemediğini dile getiren Güldane Çelik, "Eşim vefat etti. Mezarı Aksaray'da tek başıma yanına gidemiyorum, korkuyorum okuma yazma bilmediğim için. O yüzden okumayı öğreneyim kimseden yardım istemeyim. Ben oğluma da söyledim, okuyup kendimi kurtaracağım kimseden yardım istemeyeceğim. Kendi işimi kendim halledeceğim" dedi.

Kursun bir diğer mezunu Cennet Karabacak, "Çok hevesliydim, çok istiyordum okuma yazma öğrenmek. Kurs açıldığını duydum. Kızlarıma söyledim. Onlarda anne hemen götürelim seni dediler" ifadelerine yer verdi.

Güldane Balyan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. En azından bir yere giderken dolmuş, otobüs ve tabelaları okuyabiliyorum. Kendi işimi kendim halledebiliyorum. İlk başlarda tabii ki zorlandık. Özellikle sesli harfleri öğrenirken ama şimdi öğrendik, yazabiliyoruz" diye konuştu.

Adeta çocukluğunu yaşadığını ve mutlu olduğunu dile getiren Fatma Pöge, "Okuma yazma bilmiyordum. Alışverişe gitmiştim. Birisi bana bir kart verdi. Okuma yazmam olmadığı için bir tane teyzeye gösterdim. Okudu ve bu sana uygun bir şey değil kızım dedi. Yanlış bir şey yazmıştı. O gün sabaha kadar yatamadım üzüntüden. Şimdi her yere gidiyorum, geliyorum. Çok şükür okuyabiliyorum. Çok sevindim. Çok mutluyum. Çocuklarım çok seviniyor okula geldiğim için. Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin bu kursa, hiç utanmasınlar" dedi. - ANKARA