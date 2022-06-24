Yenimahalle'de "Atıkları Sıfırla" Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yenimahalle'de "Atıkları Sıfırla" Oyununa Yoğun İlgi

24.06.2022 12:57
Yenimahalle'de "Atıkları Sıfırla" Oyununa Yoğun İlgi

Yenimahalle Belediyesi’nin 7-18 yaş aralığındaki tüm çocuklara erken yaşta atık ayrıştırma bilincini kazandırmak için geliştirdiği Sıfır Atık Projesi “Atıkları Sıfırla" Mobil Çocuk Oyunu, Yenimahalleli çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Oyun, belediyenin web sitesinde yer alan karekod okutularak akıllı telefonlara indirilerek oynanıyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin 7-18 yaş aralığındaki tüm çocuklara erken yaşta atık ayrıştırma bilincini kazandırmak için geliştirdiği Sıfır Atık Projesi "Atıkları Sıfırla" Mobil Çocuk Oyunu, Yenimahalleli çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Oyun, belediyenin web sitesinde yer alan karekod okutularak akıllı telefonlara indirilerek oynanıyor.

MOBİL OYUNU YÜZLERCE KİŞİ İNDİRDİ

Yüzlerce indirme sayısına ulaşan oyunda, geri dönüşüme atılabilecek ve atılamayacak atıkların olduğu kartlar hızlı bir şekilde gösteriliyor ve oyuncunun bununla ilgili yapacağı işlemi seçmesi isteniyor.

Bir mahalle haritası üzerinde oynanan mobil oyunda, oyuncu, harita üzerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden hareket eden bir kamyonu sürerek, belirlenen güzergahtaki ev, iş merkezi, hastane, okul, market gibi atık toplama noktalarına ulaşıyor. Atık toplama noktasına başarıyla ulaşan oyuncu, burada biriken farklı türdeki atıkları ayrıştıracağı çeşitli mini oyunlarla karşılaşıyor.

ÇOCUKLAR, ATIKLARI SANAL KAMYON İLE TOPLUYOR

Atıkların toplanması tamamlandıktan sonra kamyonun doluluk oranına göre Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne atıkları boşaltmak üzere geri dönmesi veya sonraki hedefe gitme kararı oyuncuya ait oluyor. Kamyonda yer olduğu müddetçe atık toplama oyunu sürdürülebiliyor, eğer kamyonda yeterli yer kalmadıysa artık atık toplanamıyor. Oyuncular belli puanlara ulaştıklarında çeşitli rozetlerle ödüllendirilerek terfi alıyor. Oyuncular, aldıkları rozetlerle kamyonlarının depolama kapasitelerini ve hızlarını arttırabiliyor. Her günün sonunda puanlar hesaplanarak günün şampiyonu seçiliyor.

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Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi hizmete açıldı Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi hizmete açıldı
Kaynak: ANKA

Yenimahalle Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenimahalle'de 'Atıkları Sıfırla' Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenimahalle'de "Atıkları Sıfırla" Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
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