Yenimahalle'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenimahalle'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

03.06.2022 11:36
Yenimahalle'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı.

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı.

Kurban satıcılarının ve vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için kurulacak 300 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanında çadır yerleri hazırlanıyor. 10 Haziran saat 16.00 'a kadar kurban satışı yapacak kişilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Belediye Başkanlık Binası Pazar Denetim Amirliği'ne başvurması gerekiyor.

BAŞVURULAR GEREKLİ BELGELERLE YAPILACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyen kişilerin yoğun ilgisi bekleniyor. Kurbanlarını sergileyecekleri çadır yerleri için başvuru yapacak olan besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu-aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport-hayvanların kulak küpe numaralarının listesi ile birlikte 10 Haziran saat 16.00' a kadar  Yenimahalle Belediye Başkanlık Binası Pazar Denetim Amirliği'ne başvuru yapmaları gerekiyor.

KURA ÇEKİMİ 13 HAZİRAN'DA

Kurban Bayramı'nda her yıl yüzlerce hayvanın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı için başvuru yapan besicilerin çadır yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi, 13 Haziran Pazartesi günü saat 10.30'da Yenimahalle Kapalı Pazar alanında noter huzurunda yapılacak. Sonuçlar 14 Haziran'da Yenimahalle Belediyesi resmi internet sayfasında ve Yenimahalle Kapalı Pazar yerinde liste halinde yayınlanacak.

22 Haziran'da alanda çadırlar kurulmaya başlarken 24 Haziran Cuma günü ise kurbanlık hayvanlar alana giriş yapacak.

YORUMLAR
500
2022 yılı kurban vekalet ücretleri belli oldu 2022 yılı kurban vekalet ücretleri belli oldu
Kaynak: ANKA

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenimahalle'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:32 14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu
11:27 Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni
11:20 Kaynanasına "manyak karı" diyen adam "tam kusurlu" bulundu
11:19 Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu!
11:09 Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gezi olayları esnasında evine yapılan baskın çağrısıyla ilgili konuştu: O olayı asla unutamam
10:56 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler
10:18 Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları
10:11 TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Üretici enflasyonu yüzde 132,16 artarak rekor kırdı
10:08 BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 11:42:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yenimahalle'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement