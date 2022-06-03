Yenimahalle'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı.

Kurban satıcılarının ve vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için kurulacak 300 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanında çadır yerleri hazırlanıyor. 10 Haziran saat 16.00 'a kadar kurban satışı yapacak kişilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Belediye Başkanlık Binası Pazar Denetim Amirliği'ne başvurması gerekiyor.

BAŞVURULAR GEREKLİ BELGELERLE YAPILACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyen kişilerin yoğun ilgisi bekleniyor. Kurbanlarını sergileyecekleri çadır yerleri için başvuru yapacak olan besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu-aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport-hayvanların kulak küpe numaralarının listesi ile birlikte 10 Haziran saat 16.00' a kadar Yenimahalle Belediye Başkanlık Binası Pazar Denetim Amirliği'ne başvuru yapmaları gerekiyor.

KURA ÇEKİMİ 13 HAZİRAN'DA

Kurban Bayramı'nda her yıl yüzlerce hayvanın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı için başvuru yapan besicilerin çadır yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi, 13 Haziran Pazartesi günü saat 10.30'da Yenimahalle Kapalı Pazar alanında noter huzurunda yapılacak. Sonuçlar 14 Haziran'da Yenimahalle Belediyesi resmi internet sayfasında ve Yenimahalle Kapalı Pazar yerinde liste halinde yayınlanacak.

22 Haziran'da alanda çadırlar kurulmaya başlarken 24 Haziran Cuma günü ise kurbanlık hayvanlar alana giriş yapacak.