Yenipazar Belediyesi Çok Amaçlı Çadırlar Satın Aldı - Son Dakika
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Yenipazar Belediyesi Çok Amaçlı Çadırlar Satın Aldı

Yenipazar Belediyesi Çok Amaçlı Çadırlar Satın Aldı
03.08.2025 09:06  Güncelleme: 09:08
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, belediye taziye, bayram ve tören etkinliklerinde kullanılmak üzere çok amaçlı çadırlar yaptırdı. Belediye Başkanı Malik Ercan, bu hizmetin ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Yenipazar Belediyesi taziye, bayram ve tören gibi etkinliklerde kullanılmak üzere çok amaçlı çadırlar yaptırıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye, vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yenipazar Belediyesi, özellikle taziye, bayram ve tören gibi organizasyonlarda kullanılmak üzere çok amaçlı çadırları hizmete sundu. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan çadırların ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek, "İlçemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın özellikle taziyelerde kullanılabileceği çadırlar yaptırdık. Çadırlar ayrıca bayram ve törenlerde de kullanılacak. İlçemizin eksikliklerini gidermeyi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yenipazar, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar Belediyesi Çok Amaçlı Çadırlar Satın Aldı - Son Dakika

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