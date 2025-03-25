Yenipazar Belediyesi Mahallelerdeki Eksiklikleri Gideriyor

Yenipazar Belediyesi olarak ilçe genelindeki çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Malik Ercan, "Mahallelerimizin eksikliklerini gidermeye devam ediyoruz" dedi.

Yenipazar Belediyesi, ilçedeki mahallelerin eksikliklerini gidermek için çeşitli çalışmalarına devam devam ederken, yapılan çalışmalar halkın memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. İlçede gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan ve bu hafta Dereköy Mahallesi'nde çalışmaların süreceğini belirten Başkan Ercan, "Mahallelerimizin eksikliklerini yaptığımız iş programı dahilinde gidermeye çalışıyoruz. Bu hafta Dereköy Mahallemizdeyiz. Uzun yıllardır yapılamayan dere temizliğini yaparak parke taşı döşeme çalışmalarına başladık" dedi.

Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen dere temizliği ve parke taşı döşeme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ercan bu tür çalışmaların mahallelerdeki sorunlarını çözme noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Ercan, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizde koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemiz, her mahallemizin ihtiyaçlarına göre çözüm üretmeye odaklanmış durumda" diye ekledi.

Ayrıca, Yenipazar Belediye meydanına yeni bir görsel kazandırılacağına da değinen Başkan Ercan, "Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin önemine dikkat çekti. - AYDIN