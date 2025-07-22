Yenipazar Belediyesi\'nden Daha Temiz Bir Çevre İçin Yeni Çöp Konteynırları

Yenipazar Belediyesi, daha temiz bir çevre hedefiyle çöp konteynırı envanterini genişletti. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen 60 adet yeni çöp konteynırı ilçeye teslim edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Yenipazar Belediyesi'ne 60 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi. Yeni konteynerleri teslim aldıklarını ifade eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, konteynırların belirlenen noktalara yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Daha temiz bir Yenipazar için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Ercan, "Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Belediyemize hibe edilen 60 tane çöp konteynırını teslim aldık. Daha temiz bir Yenipazar için konteynırlarımızı tespit edilen noktalara koyarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çöp konteynırlarının hibe edilmesinde emekleri olan TBB Encümen Üyesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN