Yenipazar Belediyesi\'nden Yol Bakım Çalışmaları

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye ekipleri yol bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Malik Ercan, "Tüm mahallelerimizde çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Yenipazar için" dedi.

Yenipazar Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde yürüttüğü çalışmalarla hem üreticilerin hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediye ekipleri, Yeni Mahalle'de zeytinlik yollarında bakım çalışması yaparken, yolları genişleterek ulaşımı daha elverişli hale getirdi. Donduran Mahallesi'nde ova yollarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, Hacıköseler Mahallesi'ne parke taşı gönderilerek eksik alanlardaki döşeme işlemleri tamamlandı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Mahallelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni Mahalle'de zeytinlik yollarının bakımını yaptık, yolları genişlettik. Donduran Mahallesi'nde ova yollarının düzeltmelerini tamamladık. Hacıköseler Mahallesi'nde parke taşı göndererek eksik yerlerin döşemesini tamamlamada yardımcı olduk. Tüm mahallelerimizde çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Yenipazar için" dedi.

Başkan Ercan, ilçe genelindeki tüm mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. - AYDIN