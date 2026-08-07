Yenipazar’da Antep Fıstığı Festivali hazırlıkları masaya yatırıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Belediye Başkanı Malik Ercan, Hacıköseler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek hem mahallede yürütülecek çalışmaları değerlendirdi hem de 23 Ağustos'ta düzenlenecek Antep Fıstığı Festivali'nin hazırlıklarını görüştü.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Hacıköseler Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada Kaymakam Murat Karataş, Mahalle Muhtarı Alaattin Sarıoğlu ve mahalle sakinleriyle köy kahvesinde bir araya geldi. Toplantıda mahallede planlanan çalışmalar yerinde değerlendirilirken, vatandaşların talep ve önerileri de dinlendi. Görüşmede ayrıca 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Antep Fıstığı Festivali'nin hazırlıkları ele alındı. Festival organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri de not edildi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçenin gelişimi için vatandaşlarla istişare kültürünü önemsediklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde mahallelere hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.