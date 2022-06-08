Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı

08.06.2022 09:57
Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Yenipazar Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Yenipazar Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Yenipazar Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler yıl boyunca yaptıkları çeşitli çalışmaları açılan yıl sonu sergisi ile sahneledi. Serginin açılışına, İlçe Garnizon Komutanı Güngör Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, siyasi parti temsilcileri, okul ve kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yıl içerisinde kursiyerlerin emek vererek ortaya koydukları ürünlerin bulunduğu sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyarete açıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri kurs eğitmenlerinden ve kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı
Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı
Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yenipazar, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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