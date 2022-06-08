Yenipazar Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler yıl boyunca yaptıkları çeşitli çalışmaları açılan yıl sonu sergisi ile sahneledi. Serginin açılışına, İlçe Garnizon Komutanı Güngör Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, siyasi parti temsilcileri, okul ve kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

Yenipazar, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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