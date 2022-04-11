Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu - Son Dakika
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Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu

11.04.2022 09:44
Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini Ramazan dolayısıyla ziyaret eden Yenipazar Kaymakamı Osman Kural, öğrenciler ile birlikte iftar yaptı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini Ramazan dolayısıyla ziyaret eden Yenipazar Kaymakamı Osman Kural, öğrenciler ile birlikte iftar yaptı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrencilerin misafiri Yenipazar Kaymakamı Osman Kural oldu. İftar yemeğine misafir olan Kaymakam Kural, öğrenciler ile bir araya geldi. Yemeğin ardından üniversiteli gençler ile oturan Kaymakam Kural, uzun süre öğrencilerle sohbet etti. - AYDIN

Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu
Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu
Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu

YORUMLAR
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Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor Vatanlarından on binlerce kilometre uzakta iftar yaptılar Vatanlarından on binlerce kilometre uzakta iftar yaptılar

Üniversite, Yenipazar, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu - Son Dakika
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