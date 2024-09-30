Yenipazar\'da Otokros Yarışları Güvenlik Altında

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hafta sonu düzenlenen otokros yarışlarında jandarma ekipleri alanın güvenliğini sağladı.

Sakin şehir ünvanlı Yenipazar ilçesinde Karaçakal Mahallesi Mestanlar mevkiinde bulunan Yenipazar Motor Sporları Merkezi'nde ilk kez düzenlenen otokros yarışında vatandaşların ve yarışmacıların huzur ve güven içerisinde zaman geçirmeleri amacıyla güvenlik tedbirleri alındı. Yarışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN