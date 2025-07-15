Yenipazar\'da şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Yenipazar Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında, ilçede yaşayan şehit aileleri ile gaziler evlerinde ziyaret edilerek hal ve hatırları soruldu. Ziyaretlerde ilçe protokolü, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken, talepleri de dinledi. Ziyaretler kapsamında şehit kabirleri de unutulmadı. İlçedeki şehitlikler ziyaret edilerek dualar okundu ve şehitlerin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.

Yenipazar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçemizdeki şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizin kabirleri başında dualarımızı ederek, onların emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik" ifadelerine yer verildi. - AYDIN