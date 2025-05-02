Yenipazar'daki Çok Amaçlı Bina Yenileniyor - Son Dakika
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Yenipazar'daki Çok Amaçlı Bina Yenileniyor

Yenipazar\'daki Çok Amaçlı Bina Yenileniyor

Yenipazar Belediyesi, cemiyet yeri, otopark ve pazar yeri olarak kullanılan çok amaçlı binayı modernize etmek için kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Malik Ercan, yapılan yeniliklerle binanın işlevselliğinin ve estetik görünümünün artacağını vurguladı.

02.05.2025 13:43  Güncelleme: 13:46
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Yenipazar'da hem cemiyet yeri, hem otopark hem de pazar yeri olarak kullanılan çok amaçlı bina, başlatılan kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modernize ediliyor.

Yenipazar Belediyesi ilçede bulunan çok amaçlı binayı baştan aşağı yenileyerek daha kullanışlı ve modern bir hale getirmek için kolları sıvadı. Belediye Başkanı Malik Ercan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların cemiyet, pazar ve otopark ihtiyaçlarına aynı anda cevap veren binada başlatılan çalışmalarla binanın hem işlevselliğinin artacağı hem de estetik görünümünün güçlendirileceğini belirtti. Çalımlar hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Ercan, "Hem cemiyet yeri, hem otopark hem de pazar yeri olarak kullandığımız çok amaçlı binamızda çalışma başlattık. Yapılan çalışmada vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir şekilde bu binayı kullanmasını amaçlıyoruz. Bulaşık yıkama ve yemek pişirme için ayrı bir bölüm yapıyoruz. Binanın tamamını boyayarak daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Işıklandırma sistemlerini değiştirip artırarak daha aydınlık bir ortam haline getireceğiz" dedi.

Yapılan bu çalışmalarla birlikte binanın çok daha fonksiyonel hale geleceğini ifade eden Ercan, "Her zaman olduğu gibi yaptığımız bu çalışmada da bizlere destek veren, yardımlarını bizden esirgemeyen topuklu efemiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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