Yenipazar'ın Yeni Kaymakam Vekili Serkan Kaya - Son Dakika
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Yenipazar'ın Yeni Kaymakam Vekili Serkan Kaya

Yenipazar\'ın Yeni Kaymakam Vekili Serkan Kaya

Yenipazar Kaymakam Vekili Serkan Kaya, Vali Aygöl'ü ziyaret etti ve başarı dilekleri aldı.

04.11.2024 10:42
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar Kaymakam Vekili olarak göreve yeni başlayan Serkan Kaya'yı makamında ağırladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Yenipazar Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt 'un Erzincan'a Vali Yardımcısı olarak atanmasının ardından Yenipazar'ın yeni Kaymakam Vekili Serkan Kaya oldu. Kaya ilk ziyaretini Vali Aygöl'e yaptı. Aygöl'ün görevinde başarılar dilediğini Kaya, "Valimizin güzel dilekleri için ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenipazar'ın Yeni Kaymakam Vekili Serkan Kaya - Son Dakika

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