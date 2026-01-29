Başkan Özel: "Müjdeli haberleri açıklayacağım" - Son Dakika
Başkan Özel: "Müjdeli haberleri açıklayacağım"

29.01.2026 22:58  Güncelleme: 23:03
Suudi Arabistan'da Cidde JTTX Turizm Fuarı'na katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, önemli projelerin netleştiğini ve güzel haberler paylaşmaya hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, çiftçiler için sağlanan hibe kredisi ile ilgili bilgileri de aktardı.

Cidde JTTX Turizm Fuarı'na katılmak için Suudi Arabistan'da bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız önemli projeler netleşmeye başladı. İnşallah gelince müjdeli haberleri açıklayacağım" dedi.

Başkan Özel, son olarak çiftçiler için 464 bin Euro tutarındaki hibe krediyi açıklamıştı. 28-30 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan Cidde JTTX Turizm Fuarı'na katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarımın başkenti olan Yenişehir'in tanıtımı için önemli görüşmeler yaptığını belirterek, "Bu fuar ilçemiz adına olumlu geçiyor. Bunun dışında uzun süredir üzerinde çalıştığımız ilçemize katkı sağlayacak önemli projelerde yol aldık. Şu kadarını söyleyebilirim ilçemize dönünce geleceğimiz adına güzel haberleri kamuoyu ile paylaşacağım" diye konuştu. - BURSA

