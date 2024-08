Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planını Halkın Katılımıyla Şekillendiriyor

Yerel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarını halkın doğrudan katılımı ve katkılarıyla şekillendirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için yol göstericidir" dedi.

Yenişehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planını vatandaşlarla birlikte hazırlamak amacıyla düzenlenen mahalle toplantıları İnsu'da devam etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, İnsu Mahalle Muhtarı Sadettin Kök, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürler katıldı.

Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın fikirlerinin değer gördüğü yönetim anlayışını temsil ettiklerini ve bu yönde çalıştıklarını belirterek, "Bugün burada, sizlerle kentimiz için bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Görüş ve önerilerinizi dinlemek, ihtiyaç ve beklentilerinizi anlamak amacıyla düzenlediğimiz bu toplantıya katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demokrasidir, demokrasi ise sadece seçim dönemlerinde oy kullanmakla sınırlı değildir. Demokrasi, halkın sesinin her zaman duyulduğu, her bir vatandaşın fikirlerinin değer gördüğü bir yönetim anlayışıdır. Yenişehir Belediyesi olarak, bu anlayışı en iyi şekilde hayata geçirmek için buradayız. Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için yol göstericidir, her biri değerlidir" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de ilk kez bir belediye stratejik planını halkın katılımıyla hazırladı."

Katılımcı stratejik plan hakkında konuşan Başkan Özyiğit, "2019 yılında göreve geldikten hemen sonra tüm mahallelerimizde toplantılar düzenledik, 5 bin 50 talep ve öneri aldık. Daha sonra kamu kurumları, STK'lar ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Belediyecilik vizyonumuzu da ekleyerek, halkın görüşleri ışığında stratejik planımızı hazırladık. Türkiye'de ilk kez bir belediye stratejik planını halkın katılımıyla hazırladı. Bu uygulamamız Türkiye'de birçok belediyeye örnek oldu. Şimdi 2025-2029 Stratejik Planımızı da halkımızın doğrudan katılımı ve katkılarıyla şekillendiriyoruz." diye konuştu.

İnsu Mahalle Muhtarı Sadettin Kök de mahalle sakinleri adına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e düzenledikleri toplantı nedeniyle teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra vatandaşlar söz alarak, mahallelerinin sorunları hakkında taleplerini ve önerilerini dile getirdi. - MERSİN