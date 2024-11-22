Yenişehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Harekete Geçti - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Harekete Geçti

Yenişehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Harekete Geçti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaçak yapılarla mücadele süreci başladı. Belediye Başkanı Ercan Özel, tarım alanlarının koruması için kaçak yapıların yıkımına geçeceklerini açıkladı.

22.11.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaçak yapıyla mücadele başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir'in toprak yapısını bozmaya kimsenin hakkı yok. Yenişehir'de kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Tarımın başkenti olan Yenişehir'de, son yıllarda artan kaçak yapılaşmaya karşı, Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Bahçe, tarla, orman arazilerinde yapılan yapılaşmanın, hobi bahçeleri adı altında tarım alanlarına kurulan kaçak yapıların önüne geçmek için çalışma başlatan Yenişehir Belediyesi, mevzuata aykırı olarak yapılan kaçak yapıların yıkım sürecine başladı. Yasal süreçleri tamamlanan 14 kaçak yapı Yenişehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Başkan'dan kararlılık vurgusu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarım kenti olan Yenişehir'de kaçak yapıya asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Başkan Ercan Özel, "İlçemizdeki nüfusun yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Tarım kenti olan Yenişehir'in tarım alanlarının azalmasına kesinlikle göz yumamayız. Yasal mevzuatımız neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Yenişehir'de kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Harekete Geçti - Son Dakika

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