Yenişehir\'de Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Yerel

Yenişehir Kent Konseyi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sen de Bizimle Çal, Sen de Bizimle Söyle' sloganıyla etkinlik düzenledi. Yenişehir Kent Konseyi Ritim Topluluğu, etkinlikte Mersin Kent Orkestrası sanatçıları eşliğinde performans sergiledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bir AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle son yıllarda kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı bir sürecin yaşandığına dikkat çekerek, "Bunun kökeninde eğitim var. Eğitim kalitesi düştükçe, ekonomik yaşam zorlaştıkça şiddet artıyor. Biz bu bilinçle okul öncesi eğitimle başarının yolunu açtık, bu yolu da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Belediyelerin okul öncesi okul açmasına izin verilmemesi, izin verilen okullar için de izin ruhsatlarının iptal edilmesinin kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu ifade eden Özyiğit, buna karşı durabilmek için ellerinden geleni yapacaklarının kaydetti. 2019 yılında göreve geldikten sonra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurarak kadınlara yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini de belirten Özyiğit, "Kadını yok sayan, kadını ötekileştiren anlayışın karşısında kadın emeğinin ve gücünün yanındayız" ifadesini kullandı.

"Ritimle farkındalık oluşturduk"

Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Belgin Gürağaç da şiddete, şiddet çağrıştıran etkinliklerle tepki göstermek yerine ritimle farkındalık oluşturduklarını belirterek "Bugün şiddetsiz bir dünya için ses vermek, barış içinde ve güvenli bir düzen için mücadelemizi vermek, özgürlük şarkılarımızı söyleyerek, ritim tutarak tepkimizi göstermek için buradayız" diye konuştu.

Yenişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslı Apçin ise "Şiddete, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Evde, işte, sokakta, eğitimde şiddetle karşı karşıya kalan milyonlarca kadının sesi olmak, dayanışmayı büyütmek, kadının yaşam hakkını savunmak, şiddeti görmezden gelenleri uyarmak için bu farkındalık etkinliğini birlikte yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Yenişehir Kent Konseyi Ritim Topluluğu, Ece Öngeç'in şefliğinde ve Mersin Kent Orkestrası sanatçıları eşliğinde performans sergiledi. Etkinlik alanına gelen katılımcımlar da ellerine sürdükleri turuncu ve mor boyalarla farkındalık panosuna baskı yaparak, kadına karşı şiddet karşısında tepkilerini dile getirdiler. - MERSİN