Yenişehir\'de Soğuk Hava Depolama Tesisi İnşaatında Sona Gelindi

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Yenişehir'de yapımı devam eden yaş meyve-sebze soğuk hava depolama ve paketleme tesisinde sona gelindi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde istihdamın artacak ve çiftçimizin ürünlerinin değer kazanacak" dedi.

Yenişehir'de yaş meyve-sebze soğuk hava depolama ve paketleme tesisi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. Tesisi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yapılan çalışmaları tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yatırımın hızla tamamlanması için, gereken kolaylığın sağlanmasıyla birlikte inşaatı hızla tamamlayan firma, ilçeye hem istihdam anlamında hem de çiftçinin ürünlerinin değer kazanması anlamında büyük bir katkı sunmuş olacak.

Yenişehir Belediyesi'nin tasarrufu ve kontrolünde gerçekleştirilen bu yatırım için, yatırımcıya gerekli olan her türlü bürokratik ve teknik desteği belediye tarafından sağladıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, yatırımın gerçekleşmesiyle birlikte ilçemizde istihdamın artışına ve çiftçinin ürünlerinin değer kazanışına şahit olunacağını söyledi. Yenişehir'in büyüyüp, gelişeceğine vurgu yapan Başkan Ercan Özel, "Bu konuda tüm yatırımcılarımızın önünü açacak, elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız. Bu tesiste olduğu gibi bundan sonra da benzeri yatırımlarda, Yenişehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yenişehir'imiz için çok kıymetli olan bu yatırımın açılışını da birkaç ay içerisinde hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA