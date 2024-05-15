Yenişehir'de TOKİ Konutlarının Anahtar Teslimi Başlıyor - Son Dakika
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Yenişehir'de TOKİ Konutlarının Anahtar Teslimi Başlıyor

Yenişehir\'de TOKİ Konutlarının Anahtar Teslimi Başlıyor

Yenişehir'in Subaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının Mayıs ayı sonunda anahtar teslimine başlanacağı açıklandı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hak sahiplerinin sıkıntılarıyla ilgili çalışmaların hızlandırıldığını belirtti.

15.05.2024 11:12  Güncelleme: 11:14
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Yenişehir'in Subaşı Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında yapımına başlanan TOKİ konutlarının Mayıs ayı sonunda anahtar teslimine başlanacağı açıklandı.

Yenişehir'in Subaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 12 blok ve 212 konuttan oluşan toplu konutlarda sona gelindi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hak sahiplerinin son günlerde TOKİ konutlarının anahtar teslimi ve sıkıntılarıyla ilgili sıkça sorular sorması üzerine harekete geçti. Başkan Ercan Özel, yüklenici firma yöneticileri ve elektrik şirketi yetkilileri ile bir araya geldi.

İnceleme sırasında sürecin hızlandırılması adına Yenişehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Vatandaşlarımız, artık konutların kendilerine teslim edilmesini bekliyor. Burada Yenişehir Belediyesi'nin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Süreç ne kadar hızlı ilerlerse mağduriyetler de o oranda azalır. Elektrik bağlantısıyla ilgili bir sorun vardı ama giderilerek sorun çözüldü. Kısa zaman içerisinde TOKİ Başkanlığı'na gönderilen raporlar, onaylanarak hak sahipleri bu ay sonu itibarıyla evlerinin anahtarlarına kavuşmuş olacak. Verilen sözlerin tutulması için sürecin takipçisi olacağım. Gerekirse TOKİ Başkanlığı'na kadar giderek hak sahiplerine evlerini bir an önce teslim edilmesi için çalışacağım. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi halkımız için çözüm odaklı belediyecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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