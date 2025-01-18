Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın Temelleri Nisan'da Atılıyor - Son Dakika
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Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın Temelleri Nisan'da Atılıyor

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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, uzun yıllardır beklenen Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın proje aşamasının tamamlandığını ve en geç nisan ayında temellerinin atılacağını duyurdu. Proje, hayvanseverlerin önerileri ile şekillendi ve toplamda 13 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek.

18.01.2025 17:51  Güncelleme: 18:04
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Yenişehir hayvan barınağı ve doğal yaşam alanında geri sayım başladı

BURSA - Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın proje aşamasının tamamlandığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Uzun yıllardır yapılması beklenen ancak yapılamayan Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın temellerini en geç nisan ayında atacağız" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın proje aşaması tamamlandığını söyledi. Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Sarıfakıoğlu ve üyeleri ile birlikte Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Proje için tüm bürokratik izinlerin alındığını ifade eden Başkan Ercan Özel, "Yenişehir'de uzun yıllardır maalesef bir hayvan barınağı yok. Göreve gelir gelmez, Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği başta olmak üzere tüm hayvanseverlerle bir araya gelerek toplantılar yaptık. Yenişehir için en doğru ve iyi projeyi ortaya çıkarmak için ortak aklı devreye soktuk. Hayvanseverlerimizin de önerileriyle projemizi tamamladık. Planımız 2024 yılı içerisinde bu projeye başlamaktı. Ancak, bürokratik engeller nedeniyle gecikti. Ancak tüm bürokratik süreçleri de tamamladık. ve artık temel atmak için gün sayıyoruz" dedi.

En geç Nisan ayında temeller atılacak

Projenin içeriğinden bahseden Başkan Ercan Özel, Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın toplamda 13 dönüm arazi üzerine, 2 bin 820 metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Başkan Özel, "İçerisinde, yeşil alanları, ilk müşahede alanı, tekli köpeklerin yaşam alanı, yavru-anne yaşam alanı, post operatif alanı, ameliyathane ve idari binalardan oluşan çok fonksiyonlu bir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı olacak. Kısırlaştırma, röntgen çekimi, ameliyathane, rehabilitasyon gibi tedavilerin yapılabileceği bir barınak yapıyoruz. Ne yazık ki, şimdiye kadar yapılması gereken bir projeydi ama geç kalındı. En geç nisan ayında temellerini atacağız ve çok kısa bir süre içerisinde de proje tamamlanacak. Yenişehir'de can dostlarımız için önemli bir hizmeti hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Her canlı bizim sorumluluğumuzda

Yenişehir'deki her canlının sorumluluğunu aldığına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, "Bu şehirdeki her canlının yaşam hakkı var. Her canlı için de projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yenişehir'de projelerimizi gerçekleştirirken de ortak aklı ve istişare kültürünü benimseyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projede emeği olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayvanseverlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Hayvanseverlerden başkana teşekkür

Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri de, bu projenin kısa bir sürede hayata geçirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Ercan Özel'e teşekkür eden YEDOHA Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Sarıfakıoğlu, "Yenişehir'in en önemli ihtiyaçlarından birini Başkanımız gideriyor. Yıllardır yapılamayan bu projenin böyle hızlı bir şekilde tamamlanacağını düşünmemiştik. Bu projede bizleri de başından beri paydaş olarak gördüğü için ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı\'nın Temelleri Nisan\'da Atılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın Temelleri Nisan'da Atılıyor - Son Dakika

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