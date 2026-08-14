Yenişehire Jandarma Komutanı Atandı
Üsteğmen Hasan Alataş, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanı olarak göreve başladı.
Bursa Yenişehir İlçe Jandarma komutanlığına Üsteğmen Hasan Alataş atandı.
Yenişehir İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Ünal Usta'nın tayininin Ordu iline çıkmasıyla boşalan koltuğa atama yapıldı.
Muş Varto İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Hasan Alataş Yenişehir İlçe Jandarma komutanı olarak atandı. Alataş Yenişehir'deki görevine başladı
Kaynak: İHA
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