Yeniyalı Cami'ye engelli bireyler için asansör yapıldı - Son Dakika
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Yeniyalı Cami'ye engelli bireyler için asansör yapıldı

23.05.2022 10:26
Yeniyalı Cami'ye engelli bireyler için asansör yapıldı

Körfez'de bulunan Yeniyalı Cami'ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı.

Körfez'de bulunan Yeniyalı Cami'ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı.

Vatandaşların talepleri sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatı ile başlayan çalışma tamamlandı, Yeniyalı Cami'ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı. Hem yaşlılar hem de engelliler için büyük kolaylık sağlayacak olan asansör, 385 kilogram ağırlığı taşıyacak kapasitede. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Şener Söğüt, Engelli, Körfez, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeniyalı Cami'ye engelli bireyler için asansör yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniyalı Cami'ye engelli bireyler için asansör yapıldı - Son Dakika
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