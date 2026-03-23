Yerden Bayrağı Alan Vatandaşın Duygulandıran Hareketi
Yerden Bayrağı Alan Vatandaşın Duygulandıran Hareketi

Yerden Bayrağı Alan Vatandaşın Duygulandıran Hareketi
23.03.2026 12:19
Kapaklı'da bir vatandaş, yere düşen Türk bayrağını temizleyip öperek astı ve takdir topladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip öperek yerine astı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler beğeni topladı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Göktaş, evinin önünde yere düşmüş halde bulunan Türk bayrağını fark etti. Bayrağı yerden alan Göktaş, gerekli temizliği yaptıktan sonra özenle yerine astı. Bayrağı öperek yerine asması ise çevredeki vatandaşlar tarafından duyguyla karşılandı.

Göktaş'ın bu hassas ve anlamlı davranışı, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerden Bayrağı Alan Vatandaşın Duygulandıran Hareketi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yerden Bayrağı Alan Vatandaşın Duygulandıran Hareketi - Son Dakika
