Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti - Son Dakika
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Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti

18.05.2022 15:11
Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti

Adıyamanlı bir vatandaş, Yavuz Selim İlkokulu bahçesinde yere düşen Türk Bayrağını evinde yıkayıp ütüledikten sonra okula teslim etti.

Adıyamanlı bir vatandaş, Yavuz Selim İlkokulu bahçesinde yere düşen Türk Bayrağını evinde yıkayıp ütüledikten sonra okula teslim etti.

Kent merkezinde bulunan Yavuz Selim İlkokulu yanından geçtiği esnada okul bahçesindeki Türk Bayrağının akşam saatlerinde direkten yere düştüğünü gören Adıyamanlı Abdurrahman Üşümez, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bayrağın kendiliğinden yere düştüğünü tespit etti.

Abdurrahman Üşümez, polislere Türk Bayrağını alacağını ve temizlemek için eve götüreceğini dile getirdi. Türk Bayrağını evde yıkayan ve daha sonra ütüleyen Abdurrahman Üşümez, daha sonra okulun yolunu tuttu. Abdurrahman Üşümez, temizleyip ütülediği Türk Bayrağının yeniden göndere çekilmesi için Yavuz Selim İlkokulu idaresine teslim etti.

Okul idaresi, bayrak duyarlılığından dolayı Abdurrahman Üşümez'e teşekkür ederek bayrağı yeniden göndere çekti. - ADIYAMAN

Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti
Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti

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Kaynak: İHA

Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti - Son Dakika


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