Yerel Medya Meclisi Adıyaman'da toplantı - Son Dakika
Üye Girişi

Yerel Medya Meclisi Adıyaman'da toplantı

26.06.2022 18:41
Yerel Medya Meclisi Adıyaman'da toplantı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi Adıyaman'da toplantı düzenledi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi Adıyaman'da toplantı düzenledi.

Düzenlenen toplantının gündem konusu, TBMM gündeminde olan yeni medya yasası oldu.

Toplantıda konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, daha çok internet yayınlarının düzenlenmesini içeren yasa tasarısının komisyonda tekrar görüşülecek olmasının olumlu olduğunu söyledi.

Başkan Dim, "20 Yıldır bu yasanın çıkması için mücadele verdik. İnternet yayıncılığının yasal zemine oturtulması beklentimizdi. Kaldı ki, KGK olarak kardeş kuruluşumuz İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) aracılığıyla yasaya yönelik öneri ve görüşlerimizi yazılı olarak muhataplarına ilettik. Taleplerimiz önemli ölçüde yasa tasarısında yer aldı. Yasa tasarısının geneline olumlu yaklaşıyoruz. Ancak, birkaç maddesine yönelik çekincelerimiz var. Onları da üyelerimizle istişare ederek ortak bir görüş halinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Üç kuruşa bir domain alıp site kurup tetikçilik yaparak gazeteci diye ortalıkta dolaşanların önüne geçilecek. Elinde telefon sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci kimliği adı altında yaşanan tehdit, şantaj, dezenformasyon ve rezilliklere tanık oluyoruz. Bu durum mesleğimize zarar veriyor. Toplum onları da gazeteci gibi algılıyor. Bu mecraların denetlenmesinden gerçekten bu işi profesyonelce yapan bizler neden rahatsız olalım.

Geleneksel medyanın dijital geleceğe kendisini hazırlaması gerekiyor. Bu yasayla birlikte dijital dönüşüm daha büyük bir süratle gerçekleşecektir. Bugün iletişim fakültelerinin pek çoğunda dijital medya konusunda bölümler yok gibi bir şey. Bu konuda bir rapor hazırlıyoruz. YÖK'e başvurarak internet gazeteciliğine kalifiye eleman yetiştirecek bölümlerin tüm fakültelerde acilen açılmasını isteyeceğiz" dedi.

Yaklaşık 30 ilden katılım sağlayan gazetecilerin yer aldığı toplantıda katılımcılar yapılan konuşmaların ardından tek tek konuşarak düşüncelerini dile getirdi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi
Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerel Medya Meclisi Adıyaman'da toplantı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:28 Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma girişimine sert çıktı: O silahların ne olacağını onlara göstereceğiz
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 18:47:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yerel Medya Meclisi Adıyaman'da toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement