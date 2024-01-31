Yerköy\'de Ahşap Kafes Yapan Adem Selvi, Pandemi Sürecinde Ün Kazandı

Yerel

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde pandemi sürecinde hobi olarak kuşlar için ahşap kafes yapan Adem Selvi, 3 yılda ilçede tanınan bir ahşap ustası haline geldi.

Yerköy'de yaşayan Adem Selvi, pandemi sürecinde kuşlar için değişik motiflerde ahşap kafesler yaparak doğaya astı. Hobi olarak başladığı kafes yapımını zamanla geliştiren Selvi, kafeslere talep olunca seri üretime geçti. Kısa sürede işin tüm inceliklerini öğrenen Selvi'nin el emeği ürünleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Evlerinde kuş besleyen vatandaşların ahşap kafeslere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Selvi, işini severek yaptığını söyledi. Pandemi sürecinde boş zamanlarını değerlendirmek için kafes yapmaya karar verdiğini belirten Selvi, kayın ağacından yaptığı kafesleri müşterilerin beğenisine sunuyor.

"Zamanla bu hobim sanata ve mesleğe dönüştü"

Kafeslerin işçilik ve yoğun mesai gerektirdiğini belirten Selvi, "Pandemi sürecinde boş zamanlarımda vakit geçirmek için hobi edinmeye karar verdim ve kafes yapımına yöneldim. Önceleri yaptığım kafesleri doğaya asarak bu işe başladım. Zamanla bu hobim sanata ve mesleğe dönüştü. Seri üretime başladım. İsteyen müşterilerime özel kuş kafesleri üretiyorum. Vatandaşların ilgisi yoğun oluyor, ben de onların taleplerini karşılayabilmek için çalışıyorum. Kafeslerin modeline ve işçiliğine göre de fiyatları değişiyor" dedi. - YOZGAT