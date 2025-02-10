Yerköy'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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Yerköy'de Kaçak Kazı Operasyonu

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Jandarma, Yerköy'de kaçak kazı yapan 7 kişiyi ve ekipmanları suçüstü yakaladı.

10.02.2025 12:35
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Yerköy'de kaçak kazıya suçüstü

YOZGAT - Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesindeyken kaçak kazı yapmaya hazırlanan üç kişiyi yakaladı.

Arazide 3 kişinin izinsiz kazı yaptığını gören Jandarma ekipleri, F.K., G.K.ve M.A.isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte 3 adet kürek, 2 adet kazma, 25 metre halat ele geçirildi.

Farklı noktada kaçak kazı yapan 4 kişiden şüphelenen Jandarma ekipleri, A.E.G., B.A., E. D. ve A.C.G. isimli şüphelileri 1 adet jeneratör, 1 adet hilti ve 50 metre makaralı elektrik kablosu ile yakaladı.

Kaynak: İHA

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