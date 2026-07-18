Yerli Elektrikli Tren Setleri Hizmete Giriyor - Son Dakika
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Yerli Elektrikli Tren Setleri Hizmete Giriyor

18.07.2026 12:27
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Bakan Uraloğlu, 22 Temmuz'dan itibaren yerli tren setlerinin Uzunköprü-Halkalı seferlerinde kullanılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini açıkladı. Uraloğlu, 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda Milli Elektrikli Tren Setlerini kullanmaya başlayacaklarını dile getirdi. Bu trenin 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunacaklarını sözlerine ekledi.

"Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ilk kez Adapazarı Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek. 2023 yılında hizmet vermeye başlayan Milli Elektrikli Tren Setlerimiz bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol katederek 2 milyon 634 bin 363 yolcumuzu taşıdı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerli Elektrikli Tren Setleri Hizmete Giriyor - Son Dakika

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